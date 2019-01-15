Сделать 10 примитивных лабороторных работ по Java, сроки желательно неделю, но я думаю кто хорошо понимает язык работа на 1-2 часа, ибо они очень примитивные, прошу цену не загибать так как тут нету чего то сверх сложного. Лабы в прикрепе.