Дисциплина Системный анализ и моделирование информац. процессов Тема лаб.работы - Построение моделей на основе технологии DFD Построить модель последовательно - 1. Логическая модель 2. Модель окружения 3. Модель поведения Использовать схемы и диаграммы, выбрать произвольные (реальные) данные для построение модели. Уникальность от ...
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Сделать 10 примитивных лабороторных работ по Java, сроки желательно неделю, но я думаю кто хорошо понимает язык работа на 1-2 часа, ибо они очень примитивные, прошу цену не загибать так как тут нету чего то сверх сложного. Лабы в прикрепе.
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