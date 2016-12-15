Создание документа в табличном процессоре Microsoft Excel

а) решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить общееколичество и стоимость реализованных акций за каждый день месяца, по каждому месяцу

и за II квартал.

Год Месяц День недели Продажи (шт) Цена за акцию

2012 апрель вторник 1009 32,00р.

2012 апрель среда 1506 25,00р.

2012 апрель четверг 1290 31,00р.

2012 апрель пятница 1310 43,00р.

2012 май вторник 1210 64,00р.

2012 май среда 1190 42,00р.

2012 май четверг 1230 51,00р.

2012 май пятница 240 34,00р.

2012 июнь вторник 1170 29,00р.

2012 июнь среда 1180 27,00р.

2012 июнь четверг 1200 26,00р.

2012 июнь пятница 1180 29,00р.

b) Перед таблицей вставить заголовок Реализация акций за 2 квартал, оформить кегль –18, красного цвета, шрифт – полужирный курсив.

c) Найти среднюю стоимость одной акции. Определить максимальное и минимальное

количество проданных акций за 1 день.