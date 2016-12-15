Создание документа в табличном процессоре Microsoft Excel

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт5 заявок217 просмотров

а) решить задачу, используя следующую таблицу данных, в которой определить общееколичество и стоимость реализованных акций за каждый день месяца, по каждому месяцу

и за II квартал.

Год                    Месяц          День недели         Продажи (шт)          Цена за акцию

2012                 апрель            вторник                  1009                         32,00р.

2012                 апрель              среда                    1506                         25,00р.

2012                 апрель           четверг                    1290                         31,00р.  

2012                 апрель             пятница                 1310                          43,00р.

2012                  май                 вторник                 1210                         64,00р.

2012                  май                   среда                   1190                         42,00р.

2012                  май                  четверг                 1230                         51,00р.

2012                 май                   пятница                 240                           34,00р.

2012               июнь                   вторник                1170                          29,00р.

2012               июнь                      среда                 1180                          27,00р.

2012               июнь                   четверг                 1200                          26,00р.

2012               июнь                  пятница                 1180                          29,00р.

b) Перед таблицей вставить заголовок Реализация акций за 2 квартал, оформить кегль –18, красного цвета, шрифт – полужирный курсив.

c) Найти среднюю стоимость одной акции. Определить максимальное и минимальное

количество проданных акций за 1 день.

8 лет назад
guest_14817835189171
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров