Разработать 3D макет проекта участка

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт12 заявок441 просмотр

На участке 10 Га необходимо разработать 3D визуализацию проекта. Это может быть проект базы отдыха, эко-кемпинга, бани и другое. На территории участка есть лес 1.5 Га и пруд. Рассмотрим все варианты по благоустройству земли. Ждем Ваших предложений!

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