На участке 10 Га необходимо разработать 3D визуализацию проекта. Это может быть проект базы отдыха, эко-кемпинга, бани и другое. На территории участка есть лес 1.5 Га и пруд. Рассмотрим все варианты по благоустройству земли. Ждем Ваших предложений!