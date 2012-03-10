ГрейтЭкспресс

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать новый логотип компании (оператор почтовой связи) и два логотипа торговых марок этой же компании.

Детали в личку.

12 лет назад
jonny_
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад