Приватный проект для Сергея Комова

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка198 просмотров
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12 лет назад
o_lenka
Елена 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
BlackH
Комов 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
87 отзывов
12 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Сергею за работу! Все выполнено быстро и на высшем уровне. Рекомендую как отличного специалиста!
Четкое ТЗ,конструктивный диалог,своевременная оплата Все условия для достижения успеха. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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