Приватный проект для Сергея Комова

Сделать логотип для сайта Yousmi.by и Yousmi.com Логотип должен быть одного типа Стиль минимализм Логотип должен быть со скрытым смыслом. Темы этих проектов: СМИ, конструктор сайтов, медиа Прошу указывать цену и сроки, а также ссылку на портфолио.