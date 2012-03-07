Здравствуйте, ув. Дизайнеры! Требуется разработать логотип/шапку для интернет магазина «Минерал Маркет». Интернет магазин занимается продажей всех полудрагоценных камней. Удачи в конкурсе!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый День!
Тема конкурса разработка Логотипа проекта "Национальный центр производительности"
Проект связан с популяризацией, распространением методов повышения производительности труда на предприятиях, развития предприятий
Логитип должен восприниматься именно как национальный проект
Бесспорным атрибутом Логотипа должно стать надежность, доступность, развитие, движение вперед.
Пожалуйста не таскайте логотипы с бесплатных коллекций. Нужна оригинальная идея.
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