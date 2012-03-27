Логотип/шапка для сайта "Минерал Маркет"

Для новой торговой компании в сфере строительных материалов требуется логотип, для дальнейшего использования на визитках, на сайте и в колонтитулах коммерческих предложений. Название компании: "ТК(Торговая Компания) Компонент" Сайт компании: komponente.ru (нем.) Сфера деятельности компании: оптовые поставки строительных материалов ...
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Здравствуйте, ув. Дизайнеры!
Требуется разработать логотип/шапку для интернет магазина «Минерал Маркет».
Интернет магазин занимается продажей всех полудрагоценных камней.
Удачи в конкурсе!
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