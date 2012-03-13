Разработка логотипа + визитки

Сделать логотип для сайта Yousmi.by и Yousmi.com Логотип должен быть одного типа Стиль минимализм Логотип должен быть со скрытым смыслом. Темы этих проектов: СМИ, конструктор сайтов, медиа Прошу указывать цену и сроки, а также ссылку на портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для новой торговой компании в сфере строительных материалов требуется логотип, для дальнейшего использования на визитках, на сайте и в колонтитулах коммерческих предложений.
Название компании: "ТК(Торговая Компания) Компонент"
Сайт компании: komponente.ru (нем.)
Сфера деятельности компании: оптовые поставки строительных материалов (комплектация строительных объектов)
Пожелание к лого: броский, но строгий. Отображающий вид деятельности. Компонент - крупно, торговая компания - мелко, возможно под словом "компонент".
Жду предложений от фрилансеров с опытом (обязательно наличие готовых работ)
В качестве бонуса хочется увидеть дизайн визитки с контактными данными одного из сотрудников.
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