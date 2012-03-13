Разработка логотипа + визитки

Для новой торговой компании в сфере строительных материалов требуется логотип, для дальнейшего использования на визитках, на сайте и в колонтитулах коммерческих предложений.

Название компании: "ТК(Торговая Компания) Компонент"

Сайт компании: komponente.ru (нем.)

Сфера деятельности компании: оптовые поставки строительных материалов (комплектация строительных объектов)

Пожелание к лого: броский, но строгий. Отображающий вид деятельности. Компонент - крупно, торговая компания - мелко, возможно под словом "компонент".

Жду предложений от фрилансеров с опытом (обязательно наличие готовых работ)

В качестве бонуса хочется увидеть дизайн визитки с контактными данными одного из сотрудников.