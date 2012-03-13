Разработка логотипа + визитки

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка286 просмотров
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Для новой торговой компании в сфере строительных материалов требуется логотип, для дальнейшего использования на визитках, на сайте и в колонтитулах коммерческих предложений.

Название компании: "ТК(Торговая Компания) Компонент"

Сайт компании: komponente.ru (нем.)

Сфера деятельности компании: оптовые поставки строительных материалов (комплектация строительных объектов)

Пожелание к лого: броский, но строгий. Отображающий вид деятельности. Компонент - крупно, торговая компания - мелко, возможно под словом "компонент".

Жду предложений от фрилансеров с опытом (обязательно наличие готовых работ)

В качестве бонуса хочется увидеть дизайн визитки с контактными данными одного из сотрудников.

12 лет назад
Tokarev_Anton
Антон 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$60
1 день
Ирина сделал отличный логотип и визитку всего за 1 день, и на 35% дешевле запланированного бюджета! Молодец, так держать!
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать
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