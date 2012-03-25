Дизайн сайта про Segway + логотип.

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок272 просмотра
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Здравствуйте.

Нужен дизайн на сайт про Segway.

Сделать логотип (Можно попробывать использовать логотип самого скутера http://goo.gl/vic53 но после слова Segway, внизу слово Владивосток добавить красиво, Или попробовать сделать логотип с доменом segway25.ru)

- Разделы:

- О segway

- Прокат

- Аренда

- Продажа

--- Segway i2

--- Segway х2

- Контакты

- Фото & Видео

- FAQ

*--- подразделы.

Разделы должны быть с картинками.

Дизайн должен быть качественным.

Дизайн сайта
12 лет назад
Netinet
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
$50
4 дня
Заказал логотип, сделан на отлично!
Замечательный, доброжелательный заказчик, понятно и четко ставящий задачу. Мои рекомендации Дмитрию!
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