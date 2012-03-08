Сделать логотип

Здравствуйте, ув. Дизайнеры! Требуется разработать логотип/шапку для интернет магазина «Минерал Маркет». Интернет магазин занимается продажей всех полудрагоценных камней. Удачи в конкурсе!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название нашей компании ВИА. Информационные технологии, дизайн и реклама. Также у нас есть своя типография.
В приложении есть скромный набросок. На основе этого надо сделать фирменный стиль в свободном исполнении.
Где будем использовать логотип:
1. Документы
2. Сайт
3. Реклама на TV
4. Вывеска офиса
ЯЗЫК - полностью на русском
Цвета: кроме оранжевого и зеленого.
Стили, которые нравятся:
http://allprint.rv.ua/gal/highslide/graphics/pr_b.jpg
http://st.free-lance.ru/users/Marshan/upload/f_47d2af3ef4070.jpg
http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/6/4/2/6422872.jpg
http://dwork.ru/pages/logos/083_Znak0/083_Znak0.png
http://www.weblancer.net/files/portfolio/118/11815/3983.jpg
http://www.ljplus.ru/img/l/a/la_la_ley/vla_logo.gif
http://www.carmadesign.ru/photos/carnaval.jpg
http://compgraph.tpu.ru/logo_08.gif
http://www.allbtl.ru/gallery/ac70597cab0e71e7e583.jpg
http://dwork.ru/pages/logos/048_znakotlichiya/048_znakotlichiya.png
http://www.allbtl.ru/gallery/f057a5f6a46394528972.jpg
http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0C/BC/834782.jpg
Стили, которые мне не нравятся:
http://spb24.net/com_logo/1308509963logo1_big.jpg
http://www.old.parfyonov.ru/images/portfolio/image/179.gif
http://www.free-lancers.net/posted_files/NC9F67912050C.jpg
http://brusnichka.info/app/webroot/images.php?file=/files/upload/sample/209.jpg&type=sample
http://images03.olx-st.com/ui/11/02/15/1308015861_215899715_1---1-Media-.jpg
http://www.weblancer.net/files/portfolio/1971/197138/551209.jpg (не стильно)
http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/08/D4/578567.jpg (не логично)
http://assets.freelancehunt.com/snippet/e6/82/12152/logo.jpg (какой сайт можно сделать с таким логотипом?)
http://www.nakedart.ru/assets/images/style-portfolio/022_pro_big.jpg (это для фриланса)
http://www.3dkvadrat.ru/upload/information_system_23/4/6/4/item_464/information_items_property_2518.jpg (дешево)
http://eb24.ru/com_logo/1241778955logo1_big.jpg
http://dsdesign.ucoz.ru/_ph/16/2/860286999.gif
http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/07/43/476037.jpg
Ваша задача взять и нарисовать.
Оплата по факту.
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Здравствуйте. Нужен дизайн на сайт про Segway. Сделать логотип (Можно попробывать использовать логотип самого скутера http://goo.gl/vic53 но после слова Segway, внизу слово Владивосток добавить красиво, Или попробовать сделать логотип с доменом segway25.ru) - Разделы: - О segway - Прокат - Аренда - ...Завершен12 лет назад
- $50
Отрисовка картинки. Все подробности при перепискеЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый День! Тема конкурса разработка Логотипа проекта "Национальный центр производительности" Проект связан с популяризацией, распространением методов повышения производительности труда на предприятиях, развития предприятий Логитип должен восприниматься именно как национальный проект Бесспорным атрибутом Логотипа должно стать надежность, доступность, развитие, ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Для новой торговой компании в сфере строительных материалов требуется логотип, для дальнейшего использования на визитках, на сайте и в колонтитулах коммерческих предложений. Название компании: "ТК(Торговая Компания) Компонент" Сайт компании: komponente.ru (нем.) Сфера деятельности компании: оптовые поставки строительных материалов ...Завершен12 лет назад
- $50
Сделать логотип для сайта Yousmi.by и Yousmi.com Логотип должен быть одного типа Стиль минимализм Логотип должен быть со скрытым смыслом. Темы этих проектов: СМИ, конструктор сайтов, медиа Прошу указывать цену и сроки, а также ссылку на портфолио.Завершен12 лет назад
- $90
тз вложено. варианты желательны к 13 мартаЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно нарисовать логотип для городского сайта, подробности при личной перепискеЗавершен12 лет назад
- $100
Логотип для кулинарного сайтаЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для рекламного агентства "Reklama Group". Агентство занимается производством наружной рекламы, размещением на щитах 6*3, широкоформатной интерьерной печатью, предоставляет полиграфические услуги. В логотипе должны быть использованы буквы GR(в этом порядке). Это единственное пожелание. ...Завершен12 лет назад