Сделать логотип

Название нашей компании ВИА. Информационные технологии, дизайн и реклама. Также у нас есть своя типография.

В приложении есть скромный набросок. На основе этого надо сделать фирменный стиль в свободном исполнении.

Где будем использовать логотип:

1. Документы

2. Сайт

3. Реклама на TV

4. Вывеска офиса

ЯЗЫК - полностью на русском

Цвета: кроме оранжевого и зеленого.

Стили, которые нравятся:

http://allprint.rv.ua/gal/highslide/graphics/pr_b.jpg

http://st.free-lance.ru/users/Marshan/upload/f_47d2af3ef4070.jpg

http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/6/4/2/6422872.jpg

http://dwork.ru/pages/logos/083_Znak0/083_Znak0.png

http://www.weblancer.net/files/portfolio/118/11815/3983.jpg

http://www.ljplus.ru/img/l/a/la_la_ley/vla_logo.gif

http://www.carmadesign.ru/photos/carnaval.jpg

http://compgraph.tpu.ru/logo_08.gif

http://www.allbtl.ru/gallery/ac70597cab0e71e7e583.jpg

http://dwork.ru/pages/logos/048_znakotlichiya/048_znakotlichiya.png

http://www.allbtl.ru/gallery/f057a5f6a46394528972.jpg

http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0C/BC/834782.jpg

Стили, которые мне не нравятся:

http://spb24.net/com_logo/1308509963logo1_big.jpg

http://www.old.parfyonov.ru/images/portfolio/image/179.gif

http://www.free-lancers.net/posted_files/NC9F67912050C.jpg

http://brusnichka.info/app/webroot/images.php?file=/files/upload/sample/209.jpg&type=sample

http://images03.olx-st.com/ui/11/02/15/1308015861_215899715_1---1-Media-.jpg

http://www.weblancer.net/files/portfolio/1971/197138/551209.jpg (не стильно)

http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/08/D4/578567.jpg (не логично)

http://assets.freelancehunt.com/snippet/e6/82/12152/logo.jpg (какой сайт можно сделать с таким логотипом?)

http://www.nakedart.ru/assets/images/style-portfolio/022_pro_big.jpg (это для фриланса)

http://www.3dkvadrat.ru/upload/information_system_23/4/6/4/item_464/information_items_property_2518.jpg (дешево)

http://eb24.ru/com_logo/1241778955logo1_big.jpg

http://dsdesign.ucoz.ru/_ph/16/2/860286999.gif

http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/07/43/476037.jpg

Ваша задача взять и нарисовать.

Оплата по факту.