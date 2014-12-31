Лого для радиостанции

Логотипы и ЗнакиЗакрыт1 заявка91 просмотр
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Необходимо создать логотип для новой радиостанции в сжатые сроки. Бриф в приложении.

Сроки - 5.01 - первые драфы, 7.01 - финальный логотип. Оплата при утверждении лого - 3000 грн.

9 лет назад
kurmaz
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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