Необходимо нарисовать лого в стиле web2.0 Специализация: создание сайтов, реклама в интернет
Логотип
Нужен логотип для консалтингового агенства. Если все сложится отлично - победителю предложим разработку Фирменного Стиля. Не пишите пожалуйста на почту. Оставляйте предложения здесь.
Заявки фрилансеров
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