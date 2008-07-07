Разработка лого

Нужно лого сюда earntop.ru, что-нибудь не очень сложное, под общие тона форума чтобы вписывалось, красивый шрифт подобрать подходящий и какой-нибудь элемент графики по тематике заработка в сети. И снизу надпись "Форум о зароботке в сети".