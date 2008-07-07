Разработка лого

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок465 просмотров

Разработка лого для компании MediaLan

17 лет назад
denver032
Денис 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

greendark
Григорий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
17 лет назад
$500
Очень ответственный человек, приятно работать, оперативное изготовление заказа. В дальнейшем будем работать на прямую.
Интересный заказ, приятно было поработать.Четкие указания и пояснения. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую. С Уважением Григорий.

Заявки фрилансеров

greendark
Григорий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
17 лет назад

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