Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры! Необходимо сделать несколько работ: 1. переработать логотип. Нужно оставить часть от того, что есть сегодня, для преемственности и в тоже время сделать его более стильным и современным. ...
Разработка логотипа
Уважаемые дизайнеры.
Объявляем конкурс на разработку логотипа для спортивной социальной сети vsporte.com
Основные требования: динамичный, соответствующий спортивной тематике, запоминающийся. Обязательно логотип должен быть ярким и сочным (красные, желтые, зеленые оттенки приветствуются). Принимаются только законченые решения.
Название домена в логотипе обязательно, не надо видоизменять букву V, она часть домена поэтому всевозможные видоизменения ее будет людей путать и они ее не будут воспринимать как часть домена, у не будут набирать ее в адресе.
Для цветового восприятия логотипа представляем шапку дизайна сайта, можете сразу вписывать логотип в дизайн: http://www.vsporte.com/
(В CorelDRAW, чтоб остались оригинальные цвета дизайна: Инструменты - Управление цветом, выбрать наверху параметры - Оптимизировано для интернет)
Думаю, не стоит напоминать, что логотип должен иметь векторный формат.
Подразумевается использование на сайте и в полиграфии.
Победитель конкурса получает 200$
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Уважаемые участники тендера.
Конкурс подошел к своему логическому завершению.
На протяжении длительного периода, не побоюсь этого слова "состязания", было предложено огромное количество всевозможных проектов. В каждом из которых есть свои плюсы и минусы. Но, победителем должен стать только один дизайнер, чья работа максимально соответствовала техническому заданию и личных пристрастий.
Победители:
Самарин Александр (Samarin) (weblancer.net/users/Samarin/),
Андрей Панченко [GreenRed] (free-lance.ru/users/GreenRed).
С работой: http://vsporte.com/
Благодарим всех за участие. Творческих успехов.
С Уважением,
Владимир.
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