Разработка логотипа

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт87 заявок6138 просмотров
#1$

Уважаемые дизайнеры.

Объявляем конкурс на разработку логотипа для спортивной социальной сети vsporte.com

Основные требования: динамичный, соответствующий спортивной тематике, запоминающийся. Обязательно логотип должен быть ярким и сочным (красные, желтые, зеленые оттенки приветствуются). Принимаются только законченые решения.

Название домена в логотипе обязательно, не надо видоизменять букву V, она часть домена поэтому всевозможные видоизменения ее будет людей путать и они ее не будут воспринимать как часть домена, у не будут набирать ее в адресе.

Для цветового восприятия логотипа представляем шапку дизайна сайта, можете сразу вписывать логотип в дизайн: http://www.vsporte.com/

(В CorelDRAW, чтоб остались оригинальные цвета дизайна: Инструменты - Управление цветом, выбрать наверху параметры - Оптимизировано для интернет)

Думаю, не стоит напоминать, что логотип должен иметь векторный формат.

Подразумевается использование на сайте и в полиграфии.

Победитель конкурса получает 200$

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Уважаемые участники тендера.

Конкурс подошел к своему логическому завершению.

На протяжении длительного периода, не побоюсь этого слова "состязания", было предложено огромное количество всевозможных проектов. В каждом из которых есть свои плюсы и минусы. Но, победителем должен стать только один дизайнер, чья работа максимально соответствовала техническому заданию и личных пристрастий.

Победители:

Самарин Александр (Samarin) (weblancer.net/users/Samarin/),

Андрей Панченко [GreenRed] (free-lance.ru/users/GreenRed).

С работой: http://vsporte.com/

Благодарим всех за участие. Творческих успехов.

С Уважением,

Владимир.

CorelDRAW
17 лет назад
lob99
51 год
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победитель конкурса

Samarin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Samarin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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