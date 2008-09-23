Логотип портала expomap

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Нужен лого выставочного портала Expomap (www.expomap.ru)

Сейчас портал весит под логотипом материанской компании, но планируем продвинуть как отдельный проект.

Поэтому нужен отдельный лого в уже имеющийся дизайн.

Шлите цены за участие и за победу.

Конкурс закрыт. Спасибо всем, кто представил свои работы.

Победитель будет объявлен в понедельник, 30 июня, до 15.00 по московскому времени.

Победитель объявлен!

Всем еще раз спасибо и успехов в проф. деятельности!