Тендер на разработку интересного логотипа для авто сайта( продажа/покупка авто)
Графические элементы для новостного сайта
Имеется украиноязычный информационно-новостной ресурс политической направленности с дизайном
http://template15.joomlart.com/ja_teline_ii/
Требуется разработать логотип и макеты бенеров 468х60 и 120х600 под заголовки новостей.
Как видится, логотип должен состоять из текстового названия сайта и графического элемента.
Название сайта и домена будут названы чуть позже.
Победитель конкурса
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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