Господа творители, предлагаем Вам необычный конкурс! Проявите Ваш талант! Необходимо разработать логотип/торговую марку для аюрведической продукции (ИНДИЯ). Должно содержать название: DEVANGARI, а передавать смысл товарного знака. Подразумевает: Язык Богов, код бепрестанного ...
Разработка логотипа автосайт
Тендер на разработку интересного логотипа для авто сайта( продажа/покупка авто)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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