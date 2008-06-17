Разработка логотипа для аюрведической продукции

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Господа творители, предлагаем Вам необычный конкурс!

Проявите Ваш талант!

Необходимо разработать логотип/торговую марку для аюрведической продукции (ИНДИЯ).

Должно содержать название: DEVANGARI, а передавать смысл товарного знака.

Подразумевает: Язык Богов, код бепрестанного обновления жизни, связь всего живого,

код жизни..

Использование: знак требуется компании для высококачественной аюрведической продукции( косметика, БАД, лек. средства), изготовляемой по древнейшим рецептурам.

Приветствуются художники, умеющие в знаке изобразить суть, когда знак несет и передает информационную нагрузку. Знак должен смотреться в любой цветовой гамме.

Просьба выражать в знаке не себя, а информацию тованого знака.

Без предоплаты, победитель один.