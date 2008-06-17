Разработка логотипа для аюрведической продукции

$108
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт31 заявка1702 просмотра
#1$

Господа творители, предлагаем Вам необычный конкурс!

Проявите Ваш талант!

Необходимо разработать логотип/торговую марку для аюрведической продукции (ИНДИЯ).

Должно содержать название: DEVANGARI, а передавать смысл товарного знака.

Подразумевает: Язык Богов, код бепрестанного обновления жизни, связь всего живого,

код жизни..

Использование: знак требуется компании для высококачественной аюрведической продукции( косметика, БАД, лек. средства), изготовляемой по древнейшим рецептурам.

Приветствуются художники, умеющие в знаке изобразить суть, когда знак несет и передает информационную нагрузку. Знак должен смотреться в любой цветовой гамме.

Просьба выражать в знаке не себя, а информацию тованого знака.

Без предоплаты, победитель один.

17 лет назад
Brami
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

MOLKASTM
Татьяна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

MOLKASTM
Татьяна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип

    $25

    Сделать логотип для http://titov.by - вместо тестовой заглушки, необходим легкий, стильный лого. Бюджет указан, больше нету:) Предложение оставлять тут, в личку фразы "сделаем, обращайтесь" не пишите.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка логотипа для it компании

    $300

    Конкурс на разработку логотипа для компании, представляющая услуги в сфере it, точнее небольшой сетевой интегратор(сервера, сети, erm, crm решения, безопасность, аудит, консалтинг) Слоган 1: Информационные технологии в жизнь Слоган 2: Информационные ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработать логотип (№002)

    $300

    Логотип для инвестиционной компании. Цвета красные название пришлю после выбора исполнителя. Есть уже готовый логотип который будет меняться на новый.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание логотипа

    $50

    Необходима разработка логотипа "РусОлимпСтрой" (поставка стройматериалов). Ваши предложения. В дальнейшем - дизайн визиток, сайт-визитка.

    Логотипы и Знаки67 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип "studio-d"

    Сетевой компании по размищению рекламы "studio-d" нужен логотип! Возможна в дольнейшем и разработка фирменого стиля!

    Логотипы и Знаки61 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка логотипа

    Название компании: Трилайн (eng: Triline) Область деятельности: IT, коммуникации, разработка Разработать варианты для русского и английского написания. Логотип должен нормально выглядеть при печати. Конечный результат представить в виде ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип портала по продаже бизнеса

    Проект называется ДелоЮг портал пока в тестовом режиме с временным дизайном www.deloyug.ru. Сама группа компаний "Эксперт", занимается консалтингом: бизнес-планирование, маркетинг, оценка и прочие работы. Сроки 1-1,5 месяца. Бюджет оговаривается при наличии качественного подхода к этому ...

    Логотипы и Знаки61 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание логотипа для агенства

    Необходимо создание логотипа для консалтингового агенства. Есть название на русском и англ. языке. Стиль деловой. Нужен креатив. Подробности с заинтересовавшими кандидатами. * Не пишите, пожалуйста, личные сообщения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад