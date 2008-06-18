Тендер на разработку интересного логотипа для авто сайта( продажа/покупка авто)
Надо 5-8 логотипов
Надо разработать 5-8 логотипов для стоматологичного кабинета под web. Название компании Smile Plus. Логотипы должны быть совершенно разные.
Использовать цвета:
1. Тот что на картинке. Под него и расчитывается делать сам макет сайта.
2. Желтый.
Клиент конкретно себе не представляет как оно может выглядеть, по этому конкретики нету.
Как вариант попробовать Smile написать смайликом :). Просто само название Smile Plus.
Сроки 2 дня.
Все желающие стучитесь в аську.
двести95-453-218
Дизайнеры из Киева приветствуются :)
Заявки фрилансеров
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