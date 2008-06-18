Надо 5-8 логотипов

# 1 — $

Надо разработать 5-8 логотипов для стоматологичного кабинета под web. Название компании Smile Plus. Логотипы должны быть совершенно разные.

Использовать цвета:

1. Тот что на картинке. Под него и расчитывается делать сам макет сайта.

2. Желтый.

Клиент конкретно себе не представляет как оно может выглядеть, по этому конкретики нету.

Как вариант попробовать Smile написать смайликом :). Просто само название Smile Plus.

Сроки 2 дня.

Все желающие стучитесь в аську.

двести95-453-218

Дизайнеры из Киева приветствуются :)