Надо 5-8 логотипов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок349 просмотров
#1$

Надо разработать 5-8 логотипов для стоматологичного кабинета под web. Название компании Smile Plus. Логотипы должны быть совершенно разные.

Использовать цвета:

1. Тот что на картинке. Под него и расчитывается делать сам макет сайта.

2. Желтый.

Клиент конкретно себе не представляет как оно может выглядеть, по этому конкретики нету.

Как вариант попробовать Smile написать смайликом :). Просто само название Smile Plus.

Сроки 2 дня.

Все желающие стучитесь в аську.

двести95-453-218

Дизайнеры из Киева приветствуются :)

17 лет назад
and50
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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