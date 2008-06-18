Логотип - поменять текст

Проект называется ДелоЮг портал пока в тестовом режиме с временным дизайном www.deloyug.ru. Сама группа компаний "Эксперт", занимается консалтингом: бизнес-планирование, маркетинг, оценка и прочие работы. Сроки 1-1,5 месяца. Бюджет оговаривается при наличии качественного подхода к этому ...