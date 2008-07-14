Логотип для компании продающей морепродукты!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен70 заявок4627 просмотров
#1$

Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

Название нашей фирмы - "Меридиан Групп" (лучше англ буквами - Meridian Group)

Нам необходимо придумать логотип для нашей фирмы, которая занимается оптово-розничными продажами охлажденной рыбы и морских деликатесов. Хотелось бы, чтобы вы подошли к заданию креативно(!!!), необязательно использовать в логотипе рыбок, осьминогов и т.п.

Комбинацию цветов отдаем на ваше усмотрение, но должно быть все стильно и не аляписно, а главное выглядеть "дорого".

Сроки проведения конкурса - до 29 июня. Победитель будет награжден 30 июня.

Удачи Вам!

17 лет назад
mko021
58 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Победитель конкурса

bruno
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bruno
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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