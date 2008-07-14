Логотип для компании продающей морепродукты!

# 1 — $

Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

Название нашей фирмы - "Меридиан Групп" (лучше англ буквами - Meridian Group)

Нам необходимо придумать логотип для нашей фирмы, которая занимается оптово-розничными продажами охлажденной рыбы и морских деликатесов. Хотелось бы, чтобы вы подошли к заданию креативно(!!!), необязательно использовать в логотипе рыбок, осьминогов и т.п.

Комбинацию цветов отдаем на ваше усмотрение, но должно быть все стильно и не аляписно, а главное выглядеть "дорого".

Сроки проведения конкурса - до 29 июня. Победитель будет награжден 30 июня.

Удачи Вам!