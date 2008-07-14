Тендер на разработку интересного логотипа для авто сайта( продажа/покупка авто)
Логотип для компании продающей морепродукты!
Здравствуйте, дорогие фрилансеры!
Название нашей фирмы - "Меридиан Групп" (лучше англ буквами - Meridian Group)
Нам необходимо придумать логотип для нашей фирмы, которая занимается оптово-розничными продажами охлажденной рыбы и морских деликатесов. Хотелось бы, чтобы вы подошли к заданию креативно(!!!), необязательно использовать в логотипе рыбок, осьминогов и т.п.
Комбинацию цветов отдаем на ваше усмотрение, но должно быть все стильно и не аляписно, а главное выглядеть "дорого".
Сроки проведения конкурса - до 29 июня. Победитель будет награжден 30 июня.
Удачи Вам!
Победитель конкурса
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