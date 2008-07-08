Логотип нового проекта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен54 заявки3785 просмотров
#1$

Приветствую всех профессионалов!

Опишу задачу: требуется разработать логотип проекта, занимающегося подбором персонала в компании и предложением работы для соискателей. (аналог rabota.ru, job.ru и т.п.).

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: РАБОТНИКИ

Работаем по конкурсу.

Вы делаете логотип - мы рассматриваем работы.

Окончание конкурса - 27 июня.

Победитель получает 200WMZ.

Дополнительный бонус: вошедшие в 10-ку лучших (не победители) получают по 10WMZ.

Результаты будут опубликованы в моем блоге - www.demchenkov.com

17 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Замечательно выполненная работа. Быстро, качественно и со смыслом :) Очень достойно. Всем рекомендую!
Очень жаль, что самая высокая оценка всего лишь десять баллов!!! Впечатления от работы самые положительные: вежливость заказчика, доступно изложенное задание - все на высшем уровне. Оплата произведена вовремя. Всем рекомендую!!! С уважением, Наташа Маар:)

Заявки фрилансеров

maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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