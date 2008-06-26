Создание логотипа

Сергей сделал два варианта логотипа, каждый в трех раз разных цветовых комбинациях (Итого 6 штук) Заказчики приняли логотип с первой попытки, без доработок, хотя до этого имели уже неудачный опыт заказа логотипов. Вобщем, я полностью доволен работой. Недорого, достаточно быстро, весьма качественно. Лично мне ничего большего и не надо.