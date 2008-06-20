Нарисовать простенький герб

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Закрыт27 заявок396 просмотров

Необходимо нарисовать простенький герб по эскизу клиента. Основное внимание на ключ, львы и корона.

Макет нужен в 11 кореле.

Ваша цена и сроки и услловия.

17 лет назад
kaysay
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

punctum
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

punctum
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад

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