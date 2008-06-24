Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры! Необходимо сделать несколько работ: 1. переработать логотип. Нужно оставить часть от того, что есть сегодня, для преемственности и в тоже время сделать его более стильным и современным. ...
Разработка логотипа и фирменного стиля
Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании, занимающейся консультированием малого бизнеса.
Название компании - ИнВектор
Необходимы элементы фирменного стиля:
1. Дизайн ключевых элементов идентификации компании
Корпоративное лого/символ
Цветовая палитра
Шрифты
2. Дизайн деловой корпоративной документации
Визитка
Бланк
Конверты
Счет
Корпоративная папка
Наклейка
Использование на одежде (футболки, нашивки, шейный платок
Бумага для записи
4. Дизайн другое
Презентация PPt – template
Примеры использования ключевых элементов идентификации в WEB пространстве
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