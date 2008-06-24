Разработка логотипа и фирменного стиля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт67 заявок764 просмотра

Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании, занимающейся консультированием малого бизнеса.

Название компании - ИнВектор

Необходимы элементы фирменного стиля:

1. Дизайн ключевых элементов идентификации компании

Корпоративное лого/символ

Цветовая палитра

Шрифты

2. Дизайн деловой корпоративной документации

Визитка

Бланк

Конверты

Счет

Корпоративная папка

Наклейка

Использование на одежде (футболки, нашивки, шейный платок

Бумага для записи

4. Дизайн другое

Презентация PPt – template

Примеры использования ключевых элементов идентификации в WEB пространстве

17 лет назад
Ximik80
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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