Логотип для косметической продукции

Вера - очень хороший заказчик! Достаточно лояльный, но в то же время серьезный и внимательный к деталям. Она очень четко ставит задачу (продуманное ТЗ, разложенное по полочкам), поэтому вопросов возникает очень мало. Ответы же на них даются моментально, заказчик всегда на связи. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!