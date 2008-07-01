Тендер на разработку интересного логотипа для авто сайта( продажа/покупка авто)
Логотип для косметической продукции
Требуется разработать логотип/торговую марку для элитной натуральной косметической линии.
Реализация - розничная продажа.
Название - Bliss Style. Аббревиатура - BIS
Логотип должен содержать название:
BIS
Bliss Style
Два-три цвета, ч/б вариант.
Победитель - один.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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