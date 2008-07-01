Логотип для косметической продукции

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок2599 просмотров
#1$

Требуется разработать логотип/торговую марку для элитной натуральной косметической линии.

Реализация - розничная продажа.

Название - Bliss Style. Аббревиатура - BIS

Логотип должен содержать название:

BIS

Bliss Style

Два-три цвета, ч/б вариант.

Победитель - один.

17 лет назад
AMRITA
Вера 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва

Победитель конкурса

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
17 лет назад
Отличный специалист. Внимательно относилась к нашим замечаниям и пожеланиям. Давала очень дельные советы. С Ольгой приятно было работать. Рекомендуем!
Вера - очень хороший заказчик! Достаточно лояльный, но в то же время серьезный и внимательный к деталям. Она очень четко ставит задачу (продуманное ТЗ, разложенное по полочкам), поэтому вопросов возникает очень мало. Ответы же на них даются моментально, заказчик всегда на связи. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
17 лет назад

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