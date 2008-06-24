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Закрыт18 заявок389 просмотров

Нужна идея иконки и сама иконка (для браузера и поисковика) отражающая суть названия сайта Сладкий сон

sladkiy-son.ru

желательно в предложении озвучить не только цену но и концепцию... т.к. предложение сделаем красиво оч уж расплывчато и делать можно десятки вариантов а верный один, поэтому не будем отнимать друг у друга время)

17 лет назад
ogo67
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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