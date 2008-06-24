Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры! Необходимо сделать несколько работ: 1. переработать логотип. Нужно оставить часть от того, что есть сегодня, для преемственности и в тоже время сделать его более стильным и современным. ...
Иконка
Нужна идея иконки и сама иконка (для браузера и поисковика) отражающая суть названия сайта Сладкий сон
желательно в предложении озвучить не только цену но и концепцию... т.к. предложение сделаем красиво оч уж расплывчато и делать можно десятки вариантов а верный один, поэтому не будем отнимать друг у друга время)
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