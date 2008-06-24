Нужна идея иконки и сама иконка (для браузера и поисковика) отражающая суть названия сайта Сладкий сон

sladkiy-son.ru

желательно в предложении озвучить не только цену но и концепцию... т.к. предложение сделаем красиво оч уж расплывчато и делать можно десятки вариантов а верный один, поэтому не будем отнимать друг у друга время)