Центр иностранных переводов

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок389 просмотров

Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать несколько работ:

1. переработать логотип. Нужно оставить часть от того, что есть сегодня, для преемственности и в тоже время сделать его более стильным и современным.

2. сделать дизайн сайта отталкиваясь от этого логотипа, оставляя контент.

3. Бюджет проекта 4000 рублей.

Дизайн студии с ценами 300 - 3000 у.е. просьба не беспокоить, заявки будут отклонены, предложения - "Готовы к сотрудничеству, стучите в асю" тоже будут отклонены. В Вашу пользу могут сыграть следующие критерии: у вас красивое портфолио (с ВАШИМИ РАБОТАМИ!), есть отзывы, хорошие средства связи (включенный телефон).

Оплата по факту выполнения работ. Возможна поэтапно. Утвержден логотип 2000 рублей на рублевый кошель, утвержден дизайн сайта еще 2000 рублей.

Подробности проекта при личной переписке.

17 лет назад
dkdesign
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alins
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$212
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alins
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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