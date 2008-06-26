Необходимо нарисовать лого в стиле web2.0 Специализация: создание сайтов, реклама в интернет
Создать логотип
Нужна придумать название компании по созданию дизайна и сделать логотип. Логотип должен быть в синем тоне кто придумает хорошое названия +50$ пишите icq-433321424
Заявки фрилансеров
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