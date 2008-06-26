Создать логотип

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт75 заявок978 просмотров

Нужна придумать название компании по созданию дизайна и сделать логотип. Логотип должен быть в синем тоне кто придумает хорошое названия +50$ пишите icq-433321424

17 лет назад
hakerdad
Артем 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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