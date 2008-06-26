Создать логотип для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
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Закрыт29 заявок605 просмотров
#1$

Требуется создать логотип для молодёжного сайта :)

Остальные подробности непосредственно с исполнителем...

Бюджет: 25$

17 лет назад
Bizznizzle
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров