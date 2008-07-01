Логотип для рекламного агенства

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен64 заявки769 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Требуется Логотип для Рекламного Агенства "Колибри".

Клиенты: организации малого и среднего бизнеса.

Требуется написамние назавания и знак. Знак должен раскрывать главные качества профессионального рекламного агенства.

Цветовая гамма: голубой должен присутствовать обязательно.

Срок: 2-3 дня максимум.

Меня не интересует ваше набитое портфолио, меня интересует только результат, а он должен быть отличным.

Наброски и эскизы - приветствуются !

С уважением, Иван!

17 лет назад
balonoff
Иван 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

evo
32 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$150
3 дня
Отличный Фрилансер! Я до сих пор под впечатлением от работы с Ильей. Приятный в общении человек, сразу нашли общий язык. Сроки были короткие. Но он приложил максимум усилий и результат меня приятно удивил. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за отличную работу! Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами.

Заявки фрилансеров

evo
32 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад