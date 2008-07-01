Логотип для рекламного агенства

Отличный Фрилансер! Я до сих пор под впечатлением от работы с Ильей. Приятный в общении человек, сразу нашли общий язык. Сроки были короткие. Но он приложил максимум усилий и результат меня приятно удивил. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за отличную работу! Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами.