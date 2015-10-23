Дедлайн: 30.10.2015 14-00 Требования к логотипу Созданный Участником логотип должен содержать слова «Новий базар», соответствовать данным Требованиям, в том числе, отражать отличительные характеристики объекта, иметь соответствующую цветовую гамму. Дополнительные требования к логотипу: -читабельность при масштабировании . Возможность размещения в ...
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Тарас, доброго дня.
на сайт: http://anstar-buket.ru/ (цветочный салон)
требуется разработка логотипа.
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