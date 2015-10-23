Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка140 просмотров
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Тарас, доброго дня.

на сайт: http://anstar-buket.ru/ (цветочный салон)

требуется разработка логотипа.

8 лет назад
pravo-rosta
Россия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Спасибо, получили быстрое исполнение. Самое главное креативное решение, сильно отличающееся от стандартов, предлагаемых другими дизайнерами. Будем пробовать работать дальше.
Дмитрий очень приятный и конкретный заказчик. Четко, ясно, и вовремя - в этих словах сказано о Дмитрии все. Рекомендую всем
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