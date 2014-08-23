Логотип для ресторана японской кухни

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок2777 просмотров
#1$80

Ссылка на техническое задание: https://www.dropbox.com/sh/pd6lqnrusadwfss/AAAegiw1JZLgr_lHF1NhHl8_a?dl=0

Обратите, пожалуйста, внимание как нужно показывать результат, дан фон и образец.

По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке!

11 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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