Логотип мебельного интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт19 заявок253 просмотра

Детальное тз в приложении, бюджет проекта 1000 wmr

Лучше сразу описать видение или сделать набросок, оплата по факту.

11 лет назад
Freedom_Star
Денис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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