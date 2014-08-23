Разработка логотипа, визитки и буклета

Требуется разработать для производителя детской мебели:

1. Логотип

2. Визитку

3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации)

Мы начнём с логотипа и будем поэтапно двигаться дальше.

Оплата возможна только в Украине всеми способами без Webmoney или через Paypal по всему миру.