Требуется разработать для производителя детской мебели: 1. Логотип 2. Визитку 3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации) Мы начнём с логотипа ...
Разработка логотипа, визитки и буклета
Требуется разработать для производителя детской мебели:
1. Логотип
2. Визитку
3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации)
Мы начнём с логотипа и будем поэтапно двигаться дальше.
Оплата возможна только в Украине всеми способами без Webmoney или через Paypal по всему миру.
Заявки фрилансеров
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