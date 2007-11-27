Логотип для Сервиса Бесплатных Форумов

ТЗ Создать логотип экспедиции «HOMO MOBILIS» Hi-tec, tehno и прочие гламурные стили не принимаются. Экспедиции научные. Это как правило Экспедиции на наш север, даже туда, где кроме снега ничего нет. Экспидиции научные и исследовательские. Используется наземный транспорт и ...