Необходимо создание логотипа для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок429 просмотров
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Необходимо создание логотипа для сайта Rybalka.com

Также надо разработать и создать набор наклеек на автомобили, рекламирующие данный сайт.

16 лет назад
Serg406
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$500
Лого сделано было в срок и качественно. Рекоммендую.
Адекватный заказчик. Четко формулирует задачи. Конструктивная критика. Платит вовремя и своевременно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Рекомендуем.
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