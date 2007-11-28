Логотип + шапка сайта

Нужен логотип риэлторской компании. Основное требование- никаких "мозаик" и "лабиринтов". Отличная читаемость. Выражение профессионализма, добросовестности, честности, ответственности. В дальнейшем разработка фирменного стиля. От Вас портфолио по логотипам. Точные сроки и стоимость. max. 80$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы логотип и шапка сайта.
Тема - аукцион.
Название - За копейку
Логотип будет также печататься в реклмных материалах.
Как выглядит так называемая шапка сейчас - в приложении.
Необходимо учесть, что количество кнопок в меню может меняться динамически.
Весь вид сайта будет доступен выбранному исполнителю.
Предлагаемая мной схема оплаты:
Когда работа готова, вы мне присылаете .jpg в читабельном качестве (возможно с водяными знаками)
шапки с логотипом. Если меня все устраивает, я перечисляю 75%
После получения логотипа в .cdr и шапки в исходном качестве, перечисляю остальные 25%
Возможны ваши варианты.
Срок - 28.11.07 21:00
- Похожие заказы
- $80Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
нужно перерисовать лого в векторный вид. в приложении есть лого в джепеге пишите на [email protected]Завершен16 лет назад
- $10
Нужно нарисовать лого для сайта http://split-sistema.net/Завершен16 лет назад
- $10
Нужно нарисовать акулу для логотипа. Чтобы выглядела агрессивно и опасно, но красиво.Завершен16 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен логотип для сайта посвященного ноутбукам (http://mobilepc-review.com/). Логотип будет исползоваться как на сайте, так и ставиться на фотографиях. Привязки к дизайну сайта нет...Завершен16 лет назад
У меня есть логотипы: www.uawm.net/pins/biglogosall.psd Я их повырезал и добавил на сайт http://www.uawm.net/pins.php?cat=ALL Выглядит ужасно, мне нужно чтобы из biglogosall.psd ПОВЫРЕЗАЛИ одинакового размера ВСЕ логотипы ПО-ОТДЕЛЬНОСТИ и сделали НА ПРОЗРАЧНОМ фоне или еще как-нибудь, чтобы я их разместил ...Завершен16 лет назад
Фирма занимается продажей автозапчастей для европейских автомобилей (как грузовых так и легковых), Название АвтоТрейдГрупп. Требования: 1.Цвета логотипа синий серозеленой 2.Логотип в виде Аббревиатуры названия 3.Желателен рисунок. Клиенты очень привиредливые, присылайте свои варианты и цены на них, тот, который выберет клиент будет ...Завершен16 лет назад
Необходим логотип взамен старого для сайта www.m-climat.ru. В тех же тонах, то есть чтобы подходил под стиль сайта. На логотипе обязательно написано название: Мой климат Жду ваших предложений о цене и срокахЛоготипы и Знаки78 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется логотип, перекликающийся с дизайном сайта (см. приложение). Логотип предназначен: 1. Для печати на официальных бумагах A4 из Word. Должен хорошо выглядеть при печати на черно-белых принтерах. 2. Для размещения в качестве водяного знака на видео файлах ...Завершен16 лет назад
Требуется наштамповать 60 логотипов самых разных компаний (от аудиторской фирмы до яхтклуба).Логотипы и Знаки66 заявокЗакрыт16 лет назад