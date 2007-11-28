Логотип + шапка сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок224 просмотра
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Необходимы логотип и шапка сайта.

Тема - аукцион.

Название - За копейку

Логотип будет также печататься в реклмных материалах.

Как выглядит так называемая шапка сейчас - в приложении.

Необходимо учесть, что количество кнопок в меню может меняться динамически.

Весь вид сайта будет доступен выбранному исполнителю.

Предлагаемая мной схема оплаты:

Когда работа готова, вы мне присылаете .jpg в читабельном качестве (возможно с водяными знаками)

шапки с логотипом. Если меня все устраивает, я перечисляю 75%

После получения логотипа в .cdr и шапки в исходном качестве, перечисляю остальные 25%

Возможны ваши варианты.

Срок - 28.11.07 21:00

16 лет назад
aleksandr380
Александр 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
16 лет назад
$80
Быстро, профессионально. Работой доволен.
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