Логотип + шапка сайта

Необходимы логотип и шапка сайта.

Тема - аукцион.

Название - За копейку

Логотип будет также печататься в реклмных материалах.

Как выглядит так называемая шапка сейчас - в приложении.

Необходимо учесть, что количество кнопок в меню может меняться динамически.

Весь вид сайта будет доступен выбранному исполнителю.

Предлагаемая мной схема оплаты:

Когда работа готова, вы мне присылаете .jpg в читабельном качестве (возможно с водяными знаками)

шапки с логотипом. Если меня все устраивает, я перечисляю 75%

После получения логотипа в .cdr и шапки в исходном качестве, перечисляю остальные 25%

Возможны ваши варианты.

Срок - 28.11.07 21:00