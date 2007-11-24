Небольшая работа с логотипами

У меня есть логотипы: www.uawm.net/pins/biglogosall.psd

Я их повырезал и добавил на сайт http://www.uawm.net/pins.php?cat=ALL

Выглядит ужасно, мне нужно чтобы из biglogosall.psd ПОВЫРЕЗАЛИ

одинакового размера ВСЕ логотипы ПО-ОТДЕЛЬНОСТИ и сделали НА ПРОЗРАЧНОМ фоне

или еще как-нибудь, чтобы я их разместил на этой же странице и не было видно что они другом фоне, чтобы

выглядело идеально на странице. Оплата WMZ сразу после размещения и проверки, как оно будет

выглядеть на странице сайта.