Требуется сделать в векторе простенький логотип для сайта ООО "Контур МП". тематика: сендвич панели 1. лого надо обыграть слово "контур", например начертить контуром, или чертежным шрифтом 2. можно слово целиком начертить, можно попробовать только К. МП не обязательно, ...
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Требуется наштамповать 60 логотипов самых разных компаний (от аудиторской фирмы до яхтклуба).
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