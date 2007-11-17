60 логотипов

Логотипы и ЗнакиЗакрыт66 заявок541 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется наштамповать 60 логотипов самых разных компаний (от аудиторской фирмы до яхтклуба).

16 лет назад
Delfeus
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта

    $50

    Требуется сделать в векторе простенький логотип для сайта ООО "Контур МП". тематика: сендвич панели 1. лого надо обыграть слово "контур", например начертить контуром, или чертежным шрифтом 2. можно слово целиком начертить, можно попробовать только К. МП не обязательно, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевести растровую надпись в векторный вид

    $4

    Здравствуйте, фрилансеры! В аттаче растровое изображание, необходимо получить то же самое, но в векторном виде. С соблюдением стилистики, расположения, масштабности. Желаемый выходной формат - .CDR (не старше 11 версии). Заранее спасибо!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Конкурс на создание логотипа IT компании

    $100

    Название компании ООО "АйТи Сёрвис энд Консалтинг", англ. IT Service&amp;Consulting Сфера деятельности IT обслуживание, продажа, внедрение и сопровождение ПО Для участия размещайте или присылайте варианты в jpg. После определения победитель должен будет прислыть в векторе (cdr)? после ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Открытый конкурс. сайт

    $250

    Ищем опытного дизайнера для разработки логотипа нового сайта, посвященного общению энтомологов. Ждем любые работы, логотипы, идеи.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • АвтоАртСтудия

    $250

    Необходимо создать логотип и визитку для студии аэрографии в Питере. Студия занимается художественной росписью автомобилей. Есть напрвления в области живописи,графики,дизайну интерьеров,росписи стен и потолков в жилых помещениях.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Афффтосайт

    $250

    Ищем опытного дизайнера для разработки логотипа нового сайта, посвященного общению автолюбителей.

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип

    $350

    Необходимо разработать логотип для компании, работающей в сфере игорного бизнеса - ставки на спорт, казино, покер и т.д. Наши ориентиры - http://www.betfair.com/ http://www.bodoglife.com/ http://www.bet365.com/ http://www.sportingbet.com/ http://www.bet24.com/ http://www.ladbrokes.com/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад