60 логотипов

Требуется сделать в векторе простенький логотип для сайта ООО "Контур МП". тематика: сендвич панели 1. лого надо обыграть слово "контур", например начертить контуром, или чертежным шрифтом 2. можно слово целиком начертить, можно попробовать только К. МП не обязательно, ...