Конкурс на создание логотипа IT компании

Необходимо нарисовать лого - герб - значек (называйте как хотите). Вот задание http://intellsite.ru/orel.doc Указывайте конкретные предложения. Можно писать в аську 11 62 66 и в почту [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название компании ООО "АйТи Сёрвис энд Консалтинг", англ. IT Service&Consulting
Сфера деятельности IT обслуживание, продажа, внедрение и сопровождение ПО
Для участия размещайте или присылайте варианты в jpg. После определения победитель должен будет прислыть в векторе (cdr)? после чего получит оплату (при желании по безопасной сделке).
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