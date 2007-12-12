Лого для привередливых заказчиков

# 1 — $

Фирма занимается продажей автозапчастей для европейских автомобилей (как грузовых так и легковых), Название АвтоТрейдГрупп.

Требования:

1.Цвета логотипа

синий

серозеленой

2.Логотип в виде Аббревиатуры названия

3.Желателен рисунок.

Клиенты очень привиредливые, присылайте свои варианты и цены на них, тот, который выберет клиент будет оплачен.:)