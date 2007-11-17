Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт78 заявок660 просмотров
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Необходим логотип взамен старого для сайта www.m-climat.ru. В тех же тонах, то есть чтобы подходил под стиль сайта. На логотипе обязательно написано название: Мой климат

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16 лет назад
rivin
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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