Требуется логотип, перекликающийся с дизайном сайта (см. приложение). Логотип предназначен: 1. Для печати на официальных бумагах A4 из Word. Должен хорошо выглядеть при печати на черно-белых принтерах. 2. Для размещения в качестве водяного знака на видео файлах ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим логотип взамен старого для сайта www.m-climat.ru. В тех же тонах, то есть чтобы подходил под стиль сайта. На логотипе обязательно написано название: Мой климат
Жду ваших предложений о цене и сроках
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