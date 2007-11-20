Перерисовать лого в векторный вид

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок408 просмотров
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нужно перерисовать лого в векторный вид.

в приложении есть лого в джепеге

пишите на [email protected]

16 лет назад
Lexuss
Украина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
tipar
49 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
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