Перерисовать лого в векторный вид

У меня есть логотипы: www.uawm.net/pins/biglogosall.psd Я их повырезал и добавил на сайт http://www.uawm.net/pins.php?cat=ALL Выглядит ужасно, мне нужно чтобы из biglogosall.psd ПОВЫРЕЗАЛИ одинакового размера ВСЕ логотипы ПО-ОТДЕЛЬНОСТИ и сделали НА ПРОЗРАЧНОМ фоне или еще как-нибудь, чтобы я их разместил ...