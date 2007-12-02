Нарисовать акулу

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок241 просмотр
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Нужно нарисовать акулу для логотипа. Чтобы выглядела агрессивно и опасно, но красиво.

16 лет назад
oxiomega
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$10
Замечательная работа. Сделано четко в срок и с учетом всех добовленных пожеланий. Быстро и красиво. Рекомендую всем.
Отличный организатор. Четкое, ясное ТЗ. Благодарю. Всем рекомендую.
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