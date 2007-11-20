Отрисовка стар.лого в вектор и 3д+флэш на его основе

Приветствую Вас, уважаемые фрилансеры!

Итак проект.

У компании есть логотип очень низкого качества (который видимо сляпали из фоток и потом просто джепег экспортировали в корел).

Нужно:

1. Узнать стоимость и сроки такой же перерисовки данного логотипа в нормальном векторном варианте в кореле (и возможно где-то обработкой).

а. логотип будет в приложенном файле в корреловском бланке, вверху в левом угле. Логотипом является вся картинка с надписями, и фиолетовым фоном, нужно выполнить максимально приближенно к этой картинке (шлобусы, стрелочки, шрифты, цвета и т.д)

2. Узнать стоимость и сроки реализации 3д данного глобуса и реализацикй потом что-то типа флэш-заставки, например чтою глобус крутился и стрелочки тоже или что-то появлялось... вобщем жду именно ваших идей и предложений. Так как предполагается, что вбудущем вся эта картинка станет как бы загрузочной страницей на сайте. И на ней будут какие-нибудь ссылки для входа внутрь сайта.

Жду четко определенные, расценки, сроки, и конкретные мысли по теме, а не однообразные надписи

Заранее спасибо!