Нарисовать дисконтную карту

Нужен логотип риэлторской компании. Основное требование- никаких "мозаик" и "лабиринтов". Отличная читаемость. Выражение профессионализма, добросовестности, честности, ответственности. В дальнейшем разработка фирменного стиля. От Вас портфолио по логотипам. Точные сроки и стоимость. max. 80$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать красивую дисконтную карту, стандартных размеров для сайта 80cents.ru
На ней обязательно должны быть надписи:
- скидка на все товары 99%
- 25$
+ стиль самого сайта
+ вам нужно будет поджключить свою фантазщию, чтобы рисунок карты не был простым, и еще постараться чтобы было красиво!
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