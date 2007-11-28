Новогодний логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок519 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Необходимо изготовить логотип для сайта http://www.softhome.ru/ с Новогодней тематикой. Размер 266х80 *.gif (не обязательно). Оплата после предоставления образца (наложите "водяные знаки").

16 лет назад
yventa
Россия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
YaJurka
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Необходимо было чуть подправить существующий логотип сайта для Новогодней тематики. Юлия сделала совершенно новый, довольно быстро и самое главное очень качественно. Ее работа получилась такая, что и подправлять ничего не надо. Красиво, креативно, можно сказать «прям в тему». Очень советую при заказе подобных работ обращаться к Журка Юлии (YaJurka), не разочаруетесь в своем выборе. А, Юлии удачи!
Рекомендую, как порядочного и не капризного клиента.
  • Похожие заказы

  • Логотип для блога

    $10

    Есть блог с узконаправленной тематикой - мозаика (www.blog-mosaic.ru) Нужно сделать логотип-аватару на тематику блога. Основа ИЛИ элементы лого - с эффектом объема, как лого здесь www.rumosaic.ru или Ваше предложение Размеры: Лого - 194 х 74 во вложенном файле ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $80

    Необходимо разработать логотип для детского корпуса при подмосковном храме. Логотип должен содержать мысль о том что дети находятся при храме. Должно рпи сутствовать изображение православного креста, изображение фигурок детей либо детских рожиц. Необходимо использовать яркие ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать дисконтную карту

    $10

    Нужно нарисовать красивую дисконтную карту, стандартных размеров для сайта 80cents.ru На ней обязательно должны быть надписи: - 80cents.ru - скидка на все товары 99% - 25$ + стиль самого сайта + вам нужно будет поджключить свою фантазщию, чтобы рисунок карты не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип

    $5

    нужно разработать логотип (1-3 варианта дизайна) формат как на сайте http://hzg.ru/guest/main , образец - картинка с корабликом. цветовая гамма - не такая как там, а что-нибудь посерьезнее.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрисовка стар.лого в вектор и 3д+флэш на его основе

    Приветствую Вас, уважаемые фрилансеры! Итак проект. У компании есть логотип очень низкого качества (который видимо сляпали из фоток и потом просто джепег экспортировали в корел). Нужно: 1. Узнать стоимость и сроки такой же перерисовки данного логотипа в нормальном ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип + шапка сайта

    Необходимы логотип и шапка сайта. Тема - аукцион. Название - За копейку Логотип будет также печататься в реклмных материалах. Как выглядит так называемая шапка сейчас - в приложении. Необходимо учесть, что количество кнопок в меню может меняться динамически. Весь вид сайта ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для сайта посвященого ноутбукам

    $50

    Добрый день! Нужен логотип для сайта посвященного ноутбукам (http://mobilepc-review.com/). Логотип будет исползоваться как на сайте, так и ставиться на фотографиях. Привязки к дизайну сайта нет...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад