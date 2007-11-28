Новогодний логотип

Необходимо было чуть подправить существующий логотип сайта для Новогодней тематики. Юлия сделала совершенно новый, довольно быстро и самое главное очень качественно. Ее работа получилась такая, что и подправлять ничего не надо. Красиво, креативно, можно сказать «прям в тему». Очень советую при заказе подобных работ обращаться к Журка Юлии (YaJurka), не разочаруетесь в своем выборе. А, Юлии удачи!