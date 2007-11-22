Логотип для блога

Мне неприятно писать отрицательный отзыв. Но ... Фрилансеры вроде как заботятся о своей репутации. Почитав отзывы (у всех, они, как правило, только 10 баллов и только положительные) Заказчик вводится в заблуждение, т.к. на самом деле не все так радужно. У меня тоже было несколько случаев отрицательных эмоций после работы с некоторыми фрилансерами, но все как-то жалел и не писал отрицательные отзывы, хотя после того, как приходилось обращаться по этим же проектам но к уже другим фрилансерам они мне сами говорили - пиши обязательно, т.к. среди нас тоже много недобросовестных... а вы (Заказчики) "ведетесь" на отзывы. Итак по своему проекту: 1) Андрей "забыл" про мой проект и мне пришлось уже после окончания, назначенного им же срока срока выполнения, и, утвержденного на него же проекта, напомнить о себе и о своем проекте. 2) Указанный в ТЗ адрес блога в представленном варианте лого был неправильным, что говорит о невнимательности при выполнении задания. 3) Создалось впечатление, что предложенные варианты работ были сделаны "на скорую руку" - "чтоб отстал". 4) Речь шла о лого, "по мотивам" которого будет сделана аватара и иконка (фавикон), но они так и не были представлены, а из представленных мне Андреем для утверждения вариантов такое сделать. на мой взгляд, и не представляется возможным. 5) В результате потрачено время, за которое по цене в 2 раза ниже (чем я согласился на стоимость от Андрея) и сроки (также в 2 раза меньше) я уже мог бы получить готовый заказ. Вынужден отправить Fixara в "черный список".