Создание логотипа экспедиции

ТЗ

Создать логотип экспедиции «HOMO MOBILIS» Hi-tec, tehno и прочие гламурные стили не принимаются. Экспедиции научные.

Это как правило Экспедиции на наш север, даже туда, где кроме снега ничего нет.

Экспидиции научные и исследовательские. Используется наземный транспорт и речной. Из наземного - и внедорожники и вездеходы.

Логтип будет использоваться на бумаге, как нашивка, как наклейка на транспорт и пр.

Срок, вторник-среда.

Оплата

7000 р.

Строго по факту.

Главное!!!

Не писать предложения о сотрудничестве на отличающихся условиях и вообще не писать сюда.

Присылать сразу готовые варианты (естественно не оригиналы :)). Не тратьте свое и мое время на болтовню.

Пишите вопросы по существу!

Cлать сюда:

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